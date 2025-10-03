Скидки
«Такое регулярно происходит». Норрис — об инциденте с Леклером

Пилот «Макларена» Ландо Норрис прокомментировал инцидент на пит-лейне с гонщиком «Феррари» Шарлем Леклером во время второй тренировки Гран-при Сингапура.

«Механики поменяли только переднее колесо и антикрыло. Такое регулярно происходит, когда все одновременно выезжают из боксов. Я не разочарован. Немного жаль, ведь это дополнительные затраты для команды.

В целом это был трудный для меня день. По сравнению с прошлым годом мне не хватает уверенности в машины, так что у нас ещё много работы. Да, просто неудачный день. Но Оскар быстр, так что мне не на что жаловаться. Просто я недостаточно хорошо справился«, — приводит слова Норриса Sly Sports.

Напомним, Леклер выехал из боксов и столкнулся с машиной 25-летнего британского гонщика команды «Макларен» Ландо Норриса, в результате чего тот врезался в стену пит-лейна.

Лучшее время по итогам второй тренировки показал напарник Норриса, лидер чемпионата мира Оскар Пиастри.

На данный момент в чемпионате лидирует пилот «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 очками. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.

