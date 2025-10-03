«Лучшая пятница за все эти годы». Марко подвёл итоги тренировок Гран-при Сингапура

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко высказался об итогах пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

«Это была лучшая пятница за все эти годы, что я здесь был. Так что мы определённо сделали шаг вперёд. Думаю, в квалификации разница будет составлять буквально сотые секунды. На длинной серии у всех возникли проблемы из-за красных флагов, Но в целом Макс доволен машиной. Осталось ещё кое-что доработать, но нас ждёт очень плотная борьба.

Машина стала намного лучше. Раньше в Сингапуре Макс постоянно жаловался, что машина прыгает, как кенгуру. Сейчас она гораздо лучше справляется с бордюрами, и недостаточная поворачиваемость уменьшилась. Будем надеяться, что наши небольшие доработки сработают, как надо», — приводит слова Хельмута Марко Motorsport.