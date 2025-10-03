Ферстаппен остался доволен по итогам пятничных тренировок в Сингапуре

Четырёхкратный и действующий чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

«Первая тренировка началась довольно хорошо, мы только-только набирали обороты, но машина была неплоха. Чем-то это похоже на последние два уикенда, где мы смогли избежать серьёзных проблем. Затем во второй тренировке мы попробовали несколько вещей, некоторые из них оказались удачными, так что нам нужно просто постараться и немного оптимизировать их. Но в целом я вполне доволен, но нам определённо нужно немного прибавить в темпе, чтобы бороться за лидириующие позиции.

Есть ещё несколько вещей, которые мы хотели бы улучшить, но нам не нужно полностью менять всё. Так что это очень хорошо. Завтра посмотрим. Будет ли этого достаточно, чтобы бороться впереди? Не знаю. Мне всегда казалось, что во второй тренировке сложно сказать, каков темп и расклад сил, когда пилоты используют разные режимы работы двигателей. Посмотрим, что будет в квалификации», — приводит слова Макса Ферстаппена RaceFans.