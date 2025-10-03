Скидки
«Не совсем понимаю, что произошло». Расселл — об аварии в тренировке в Сингапуре

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл прокомментировал итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура и свою аварию во второй сессии свободных заездов.

«Первый день тренировок в Сингапуре выдался рваным по динамике. Первая тренировка была непростой: нам с трудом удавалось заставить работать шины и находить баланс. Ко второй тренировке ситуация улучшилась, но моя сессия закончилась в стене всего несколько кругов спустя. Это была странная авария, и я не совсем понимаю, что произошло. Я затормозил раньше, чем на предыдущих кругах, но потерял заднюю ось. К счастью, машина врезалась носом в ограждение, так что серьёзных повреждений не было. Было обидно пропустить остаток сессии, так что приношу извинения команде.

Несмотря на то, что мы не выполнили всю программу, темп, который мы показали, казался достойным. Мы не показали лучшего времени круга, но, когда мы собрали все сектора, ощущения были хорошими. Это была не лучшая наша пятница, но в Сингапуре всё может быстро измениться, и я с нетерпением жду возвращения на трассу завтра», — приводит слова Расселла пресс-служба команды.

