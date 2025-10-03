Лоусон высказался об аварии в тренировке Гран-при Сингапура

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Сингапура.

«Вторая тренировка оказалась не совсем такой, как я рассчитывал. В 16-м повороте я немного зацепил поребрик. В 17-м повороте меня отбросило влево, и я на большой скорости врезался в стену.

В целом, машина сегодня была очень быстрой, несмотря на сложную первую тренировку. Мы пробовали разные варианты перед гораздо более комфортной второй тренировкой, пока она не завершилась для меня досрочно. Ночью мы внесем ещё несколько изменений, и я извлеку уроки из сегодняшнего опыта, чтобы мы могли собраться с силами к квалификации», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.