Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Лоусон высказался об аварии в тренировке Гран-при Сингапура

Лоусон высказался об аварии в тренировке Гран-при Сингапура
Комментарии

Пилот «Рейсинг Буллз» Лиам Лоусон прокомментировал свою аварию во второй тренировке Гран-при Сингапура.

«Вторая тренировка оказалась не совсем такой, как я рассчитывал. В 16-м повороте я немного зацепил поребрик. В 17-м повороте меня отбросило влево, и я на большой скорости врезался в стену.

В целом, машина сегодня была очень быстрой, несмотря на сложную первую тренировку. Мы пробовали разные варианты перед гораздо более комфортной второй тренировкой, пока она не завершилась для меня досрочно. Ночью мы внесем ещё несколько изменений, и я извлеку уроки из сегодняшнего опыта, чтобы мы могли собраться с силами к квалификации», — приводит слова Лоусона пресс-служба команды.

Материалы по теме
Болид «Феррари» бортанул «Макларен» в стену ещё до выезда на трассу. Как так?
Болид «Феррари» бортанул «Макларен» в стену ещё до выезда на трассу. Как так?
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android