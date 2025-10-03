Скидки
Хаджар: есть проблемы с первым быстрым кругом на свежих шинах

Французский гонщик Исак Хаджар подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

«Сегодня был мой первый день за рулём здесь, в Сингапуре, и всё было отлично, я чувствовал себя комфортно в машине. Мне очень нравится трасса, и машина работает хорошо, но вторая тренировка на трассе оказалась непростой из-за довольно плотного трафика.

Мы показали лучшее время круга довольно поздно, но завершили сессию c хорошим результатом. Сейчас, похоже, у нас проблемы на первом быстром круге на свежих шинах, так что, нам есть над чем поработать в оставшейся части уикенда», — приводит слова Хаджара официальный сайт команды.

