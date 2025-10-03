Босс «Дукати» получил травмы лица, празднуя титул Марка Маркеса

Генеральный директор итальянской мотогоночной команды «Дукати» Луиджи Даль'Инья получил травмы лица, празднуя победу испанского гонщика Марка Маркеса в чемпионате мира по мотогонкам в классе MotoGP. Об этом сообщает Autosport.

Как информирует источник, Даль'Инья прыгнул в бассейн во время празднования титула и ударился о его дно.

Напомним, Маркес досрочно завоевал свой титул. Марк оформил своё седьмое чемпионство по итогам основной гонки Гран-при Японии, где финишировал вторым. Для Маркеса, проводящего первый сезон за «Дукати», это первый титул с итальянским производителем. Шесть других он завоевал с «Хондой».