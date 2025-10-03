Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Босс «Дукати» получил травмы лица, празднуя титул Марка Маркеса

Босс «Дукати» получил травмы лица, празднуя титул Марка Маркеса
Комментарии

Генеральный директор итальянской мотогоночной команды «Дукати» Луиджи Даль'Инья получил травмы лица, празднуя победу испанского гонщика Марка Маркеса в чемпионате мира по мотогонкам в классе MotoGP. Об этом сообщает Autosport.

Как информирует источник, Даль'Инья прыгнул в бассейн во время празднования титула и ударился о его дно.

Напомним, Маркес досрочно завоевал свой титул. Марк оформил своё седьмое чемпионство по итогам основной гонки Гран-при Японии, где финишировал вторым. Для Маркеса, проводящего первый сезон за «Дукати», это первый титул с итальянским производителем. Шесть других он завоевал с «Хондой».

Материалы по теме
Куартараро: теперь Маркес — легенда
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android