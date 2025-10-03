Хэмилтон остался доволен пятничными тренировками Гран-при Сингапура

Пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон подвёл итоги пятничных тренировок Гран-при Сингапура.

«В целом день выдался удачным, мне понравилось пилотировать машину. Впервые сижу за рулём «Феррари» на этой трассе. Все эти годы смотрел онборды и задавался вопросом, в чём разница. Сегодня впервые это ощутил, было здорово.

Конечно, «Макларены» очень быстры, и проехать чистый круг непросто, однако я чувствую, что из сегодняшнего дня можно извлечь много позитива, многому научиться. Очень доволен прогрессом, которого мы добились от сессии к сессии.

Сегодня смогли сделать шаг вперёд. Думаю, за ночь мы не станем сильно менять настройки. Но, конечно, постараемся их доработать и посмотреть, сможем ли мы добиться ещё большего, чтобы максимально приблизиться к «Макларенам», — приводит слова Хэмилтона GPBlog.