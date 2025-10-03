«Это меня бесит». Цунода остался недоволен красными флагами во второй тренировке

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался об итогах пятничных тренировках Гран-при Сингапура.

«Да, это тяжело. То, что сессия не прошла гладко, вероятно, расстраивает всех. Но это своего рода тенденция во второй практике — нам никогда не удаётся провести сессию без заминок. Так что меня это действительно бесит. Но да, это жизнь. Думаю, мне просто нужно сохранять спокойствие и оптимизировать настройки — вот и всё», — приводит слова Цуноды RacingNews365.

На данный момент в чемпионате лидирует гонщик «Макларена» Оскар Пиастри, набравший 324 очка. На втором месте располагается его товарищ по команде Ландо Норрис с 299 баллами. Тройку лидеров замыкает пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, у которого 255 очков.