Бедзекки взял поул в квалификации ГП Индонезии MotoGP, Альдегер — 2-й, Марк Маркес — 9-й
В ночь на субботу, 4 октября, на автодроме в Мандалике состоялась квалификация 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Индонезии MotoGP. Поул завоевал итальянский мотогонщик Марко Бедзекки («Априлья»). Второй результат у испанца Фермина Альдегера («Дукати»). Его соотечественник Рауль Фернандес («Априлья») — третий.
MotoGP 2025. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Квалификация 2
04 октября 2025, суббота. 06:15 МСК
Окончено
1
Марко Бедзекки
Aprilia
1:28.832
2
Фермин Альдегер
Ducati
+0.398
3
Рауль Фернандес
Aprilia
+0.452
MotoGP. Гран-при Индонезии. Квалификация. Результаты
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.832.
2. Фермин Альдегер («Дукати») +0.398.
3. Рауль Фернандес («Априлья») +0.452.
4. Алекс Ринс («Ямаха») +0.504.
5. Педро Акоста («КТМ») +0.511.
6. Лука Марини +0.681.
7. Алекс Маркес («Дукати») +0.909.
8. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.939.
9. Марк Маркес («Дукати») +0.941.
10. Мигель Оливейра («Дукати») +1.019.
