Бедзекки взял поул в квалификации ГП Индонезии MotoGP, Альдегер — 2-й, Марк Маркес — 9-й

В ночь на субботу, 4 октября, на автодроме в Мандалике состоялась квалификация 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Индонезии MotoGP. Поул завоевал итальянский мотогонщик Марко Бедзекки («Априлья»). Второй результат у испанца Фермина Альдегера («Дукати»). Его соотечественник Рауль Фернандес («Априлья») — третий.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Квалификация. Результаты

1. Марко Бедзекки («Априлья») — 1:28.832.

2. Фермин Альдегер («Дукати») +0.398.

3. Рауль Фернандес («Априлья») +0.452.

4. Алекс Ринс («Ямаха») +0.504.

5. Педро Акоста («КТМ») +0.511.

6. Лука Марини +0.681.

7. Алекс Маркес («Дукати») +0.909.

8. Фабио Куартараро («Ямаха») +0.939.

9. Марк Маркес («Дукати») +0.941.

10. Мигель Оливейра («Дукати») +1.019.