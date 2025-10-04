Скидки
«Трудно победить того, кто родился в Формуле-1». Ландо Норрис — о Максе Ферстаппене

Британский гонщик Формулы-1 Ландо Норрис («Макларен») высказался о четырёхкратном чемпионе серии Максе Ферстаппене («Ред Булл»).

«Я не хочу говорить или верить, что я когда-нибудь буду так же хорош, как Макс, потому что я думаю, что это неправильные слова для себя. Он один из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1, поэтому, если кто-нибудь когда-нибудь подойдёт к вам и скажет: «Да, этот парень будет так же хорош, как Ферстаппен», то просто пошлите его куда подальше.

Конечно, любой гонщик в мире может с уверенностью говорить подобные вещи про себя, но я думаю, что это почти невозможно. Верю ли я, что в какие-то дни выступаю лучше? Да. Верю ли я, что мой товарищ по команде в какие-то дни пилотирует лучше? Да. Но ключевая особенность Макса в том, насколько хорошо он умеет быть стабильным, и это впечатляет.

Он никогда не выкладывается на 101%, но всегда будет выкладываться на 100%, а когда у него выдаётся плохой день, он выжмет все 99%. И трудно победить того, кто родился в Формуле-1. Если бы я мог вернуться в прошлое и выбрать, как стать лучшим гонщиком, то у меня бы тоже были мама и папа, которые были гонщиками. Я находился бы с детства в паддоке, начинал бы заниматься картингом в том же возрасте, что и он, и проводил бы больше тестов, чем все остальные. Я был бы лучшим гонщиком, если бы делал всё это. Так что остальным нужно навёрстывать упущенное, потому что Макс был создан для того, чтобы занимать ту позицию, на которой он находится сейчас, но он также извлекает из этого максимум пользы, и именно поэтому у него четыре титула», — приводит слова Норриса издание ESPN.

