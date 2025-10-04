Журналистка рассказала, как Экклстоун заблокировал публикацию фото с её задранной юбкой

48-летняя британская телеведущая и репортёр Формулы-1 для Sky Sports Натали Пинкхем рассказала, как бывший руководитель «Королевских гонок» Берни Экклстоун заблокировал публикацию фотографии, на которой Натали была заснята с задранной юбкой.

— Вам должно быть комфортно на пит-лейне, это должно быть практично, но при этом вы также должны проявлять собственное чувство стиля. Знаете, я люблю жилеты с широкими брюками. Мне это нравится, но я знаю, что некоторым людям это не нравится, многим мужчинам тоже, но мы одеваемся не для мужчин. Ветер на трассе? Там бывает очень ветрено. Как я узнала в своё время в Южной Корее.

— Твоя юбка задралась выше головы?

— Да! Знаете, это отличная история о Берни Экклстоуне, потому что я не знала, что в этот момент меня сфотографировали, но, по сути, налетел порыв ветра, какой-то окунь сделал снимок, и я узнала об этом, когда он уже собирался опубликовать снимок в The Sun. Я рассказала об этом Берни Экклстоуну, и он позвонил оператору-фотографу: «Если это попадёт в печать, ваш пропуск перестанет действовать со следующего Гран-при. Нельзя так подставлять Натали. И я подумала: «Ух ты, он феминист!» Потому что, знаете, очевидно, что Берни любил grid girls и всё такое, но на самом деле у него две дочери, у него прекрасная жена, и вообще-то он всецело поддерживает девушек в обществе», — сказала Пинкхем на YouTube-канале Amanda Wakeley OBE.