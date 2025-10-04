Бедзекки выиграл спринт ГП Индонезии MotoGP, отыграв семь позиций, Альдегер — 2-й

В субботу, 4 октября, на автодроме в Мандалике состоялась спринтерская гонка 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Индонезии MotoGP. Победу одержал итальянец Марко Бедзекки («Априлья»). Второе место у испанского новичка серии Фермина Альдегера («Дукати»). Третий — Рауль Фернандес («Априлья»).
Бедзекки плохо стартовал и откатился на восьмое место. Семикратный чемпион серии Марк Маркес («Дукати») на первом круге вытолкнул за пределы трассы Алекса Ринса («Ямаха») и получил штраф длинного круга.
MotoGP. Гран-при Индонезии. Спринт. Результаты
1. Марко Бедзекки («Априлья») — 13 кругов.
2. Фермин Альдегер («Дукати») +0.157.
3. Рауль Фернандес («Априлья») +4.062.
4. Алекс Маркес («Дукати») +5.832.
5. Жоан Мир («Хонда») +8.759.
6. Лука Марини («Дукати») +9.621.
7. Марк Маркес («Дукати») +9.772.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +11.980.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +12.096.
10. Мигель Оливейра («Ямаха») +12.988.
...
14. Франческо Баньяя («Дукати») +29.393.
