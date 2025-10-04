Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Если «Макларен» снова наступит себе на хвост». Брандл — о шансах Ферстаппена на титул

«Если «Макларен» снова наступит себе на хвост». Брандл — о шансах Ферстаппена на титул
Аудио-версия:
Комментарии

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл оценил шансы четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена («Ред Булл») на пятый титул в сезоне-2025.

«Математически, конечно, да, он в борьбе. Как отметил Макс, это большой риск, но внезапно, вместо того чтобы просто смотреть через гараж на своего соперника, двум гонщикам «Макларенов» приходится смотреть и в зеркала заднего вида. Если «Макларен» вернёт себе хотя бы нормальную форму здесь и в Остине, то я думаю, что Максу хватит работы.

Нельзя также сбрасывать со счетов «Феррари» и «Мерседес» за то, что они также набрали большие очки, особенно вспоминая форму «Мерседеса» в прошлогоднем Лас-Вегасе. Если он [Ферстаппен] собирается прыгнуть и сократить этот разрыв, я думаю, это будет связано с тем, что «Макларен» снова наступит себе на хвост, чтобы дать ему реальный шанс», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Трудно победить того, кто родился в Формуле-1». Ландо Норрис — о Максе Ферстаппене
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android