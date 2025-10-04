Хельмут Марко: мы приблизились к лидерам

Советник команды Формулы-1 «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко оценил шансы австрийского коллектива на победу на 18-м этапе сезона-2025 Гран-при Сингапура.

«Я думаю, мы очень близки. Как я и говорил, у нас всё ещё есть несколько небольших проблем, но радует, что и Макс, и инженеры довольны машиной. У Ландо Норриса была проблема с Шарлем Леклером, который ввёз его к стене. Но я бы сказал, что мы определённо приблизились к лидерам», — приводит слова Марко Sky Sport Germany.

В 12:30 по московскому времени начнётся третья практика Гран-при Сингапура. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.