Условия, при которых «Макларен» досрочно завоюет Кубок конструкторов на ГП Сингапура
Комментарии

Команда Формулы-1 «Макларен» может завоевать Кубок конструкторов в сезоне-2025 уже по итогам 18-го этапа Гран-при Сингапура, который проходит с 3 по 5 октября.

Для того что бы британский коллектив второй раз подряд поднял Кубок конструкторов, пилотам команды Оскару Пиастри и Ландо Норрису необходимо финишировать в очках, либо проиграть гонщикам «Мерседеса» не более чем 31 очко, а представителям «Феррари» не более 35.

После 17 этапов у «Макларена» 623 очка. У «Мерседеса», идущего вторым, — 290. «Феррари» располагается на третьем месте — 286 очков. «Ред Булл» — четвёртый (272).

В 12:30 по московскому времени начнётся третья практика Гран-при Сингапура. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Идёт
