«Нелепо». Ферстаппен раскритиковал ФИА за охлаждающие жилеты

Четырёхкратный чемпион Формулы-1 Макс Ферстаппен («Ред Булл») раскритиковал ФИА за охлаждающие жилеты. На этапе в Сингапуре пилоты обязаны либо надеть жилет, либо разместить в болиде балласт весом в 0,5 кг.

«Меня это не сильно беспокоит, потому что в любом случае становится жарко. Немного вспотеть — это нормально, а охлаждающий жилет нагревается через 15-20 минут, так что в нём нет смысла. Обязательное ношение жилета в следующем сезоне? Я совершенно не согласен с этим. Это нелепо. Мы должны поговорить об этом.

В конце концов, речь идёт о нашей собственной безопасности, как бы вы к этому ни относились. Я не думаю, что они должны навязывать нам это», — приводит слова Ферстаппена издание Racingnews365.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьей практики.