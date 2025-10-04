Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Фото: Лиам Лоусон вновь разбил болид на тренировке Гран-при Сингапура

Фото: Лиам Лоусон вновь разбил болид на тренировке Гран-при Сингапура
Комментарии

23-летний новозеландский автогонщик Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», разбил свой болид в третьей практике 18-го этапа Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049

Фото: Кадр из трансляции

Лиам в седьмом повороте задел поребрик, потерял контроль над машиной и влетел в стену, уничтожив переднюю правую подвеску и крыло. Сессия была остановлена красными флагами.

В пятницу, во время второй тренировки, Лоусон также разбил свой болид, но уже на выходе из 17-го поворота.

На момент остановки сессии лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис — 1:31.021.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьей практики.

Материалы по теме
Проклятие Ферстаппена в Сингапуре: у чемпиона Ф-1 лишь одна непокорённая трасса
Проклятие Ферстаппена в Сингапуре: у чемпиона Ф-1 лишь одна непокорённая трасса
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android