Фото: Лиам Лоусон вновь разбил болид на тренировке Гран-при Сингапура
23-летний новозеландский автогонщик Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», разбил свой болид в третьей практике 18-го этапа Гран-при Сингапура.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049
Фото: Кадр из трансляции
Лиам в седьмом повороте задел поребрик, потерял контроль над машиной и влетел в стену, уничтожив переднюю правую подвеску и крыло. Сессия была остановлена красными флагами.
В пятницу, во время второй тренировки, Лоусон также разбил свой болид, но уже на выходе из 17-го поворота.
На момент остановки сессии лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис — 1:31.021.
Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьей практики.
