Фото: Лиам Лоусон вновь разбил болид на тренировке Гран-при Сингапура

23-летний новозеландский автогонщик Лиам Лоусон, выступающий за команду «Рейсинг Буллз», разбил свой болид в третьей практике 18-го этапа Гран-при Сингапура.

Фото: Кадр из трансляции

Лиам в седьмом повороте задел поребрик, потерял контроль над машиной и влетел в стену, уничтожив переднюю правую подвеску и крыло. Сессия была остановлена красными флагами.

В пятницу, во время второй тренировки, Лоусон также разбил свой болид, но уже на выходе из 17-го поворота.

На момент остановки сессии лучшее время показал пилот «Макларена» Ландо Норрис — 1:31.021.

Спортивный портал «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию третьей практики.