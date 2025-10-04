Скидки
Формула-1 — Гран-при Сингапура 2025— результаты третьей тренировки

Ферстаппен — лучший в 3-й практике ГП Сингапура Формулы-1, Пиастри — 2-й, Расселл — 3-й
В субботу, 4 октября, на городском автодроме «Марина Бей» прошла третья практика 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшее время показал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второй результат у Оскара Пиастри («Макларен»). Третий — Джордж Расселл («Мерседес»).

Новозеландец Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») разбил свой болид.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049

«Нелепо». Ферстаппен раскритиковал ФИА за охлаждающие жилеты
