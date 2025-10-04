Ферстаппен — лучший в 3-й практике ГП Сингапура Формулы-1, Пиастри — 2-й, Расселл — 3-й

В субботу, 4 октября, на городском автодроме «Марина Бей» прошла третья практика 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшее время показал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второй результат у Оскара Пиастри («Макларен»). Третий — Джордж Расселл («Мерседес»).
Новозеландец Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») разбил свой болид.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.148.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.017.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.049.
4. Андреа Кими Антонелил («Мерседес») +0.089.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.089.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.244.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.341.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.411.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.489.
10. Шарль Леклер («Феррари») +0.503.
11. Алекс Албон («Уильямс») +0.520.
12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.549.
13. Эстебан Окон («Хаас») +0.636.
14. Оливер Берман («Хаас») +0.651.
15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.775.
16. Франко Колапинто («Альпин») +0.899.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.112.
18. Юки Цунода («Ред Булл») +1.292.
19. Пьер Гасли («Альпин») +1.495.
20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.480.