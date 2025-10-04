Ферстаппен — лучший в 3-й практике ГП Сингапура Формулы-1, Пиастри — 2-й, Расселл — 3-й

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

В субботу, 4 октября, на городском автодроме «Марина Бей» прошла третья практика 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшее время показал Макс Ферстаппен («Ред Булл»). Второй результат у Оскара Пиастри («Макларен»). Третий — Джордж Расселл («Мерседес»).

Новозеландец Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») разбил свой болид.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.148.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.017.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.049.

4. Андреа Кими Антонелил («Мерседес») +0.089.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.089.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.244.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.341.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.411.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.489.

10. Шарль Леклер («Феррари») +0.503.

11. Алекс Албон («Уильямс») +0.520.

12. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») +0.549.

13. Эстебан Окон («Хаас») +0.636.

14. Оливер Берман («Хаас») +0.651.

15. Фернандо Алонсо («Астон Мартин») +0.775.

16. Франко Колапинто («Альпин») +0.899.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») +1.112.

18. Юки Цунода («Ред Булл») +1.292.

19. Пьер Гасли («Альпин») +1.495.

20. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») +3.480.