«Мы очень близко». Вольф — о продлении контракта с Расселлом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф после третьей практики 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура ответил на вопрос о ситуации с контрактом британского гонщика коллектива Джорджа Расселла, который истекает в конце этого года.
— Мы очень близко к заключению соглашения.
— Осталось несколько дней, часов или минут?
— Что-то около того, — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.
Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.148.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.017.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.049.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.089.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.089.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.244.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.341.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.411.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.489.
10. Шарль Леклер («Феррари») +0.503.
