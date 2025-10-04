Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Мы очень близко». Вольф — о продлении контракта с Расселлом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф после третьей практики 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура ответил на вопрос о ситуации с контрактом британского гонщика коллектива Джорджа Расселла, который истекает в конце этого года.

— Мы очень близко к заключению соглашения.

— Осталось несколько дней, часов или минут?

— Что-то около того, — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.148.

2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.017.

3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.049.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.089.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.089.

6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.244.

7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.341.

8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.411.

9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.489.

10. Шарль Леклер («Феррари») +0.503.