«Мы очень близко». Вольф — о продлении контракта с Расселлом

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф после третьей практики 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура ответил на вопрос о ситуации с контрактом британского гонщика коллектива Джорджа Расселла, который истекает в конце этого года.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049

— Мы очень близко к заключению соглашения.

— Осталось несколько дней, часов или минут?
— Что-то около того, — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Третья практика

1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1:30.148.
2. Оскар Пиастри («Макларен») +0.017.
3. Джордж Расселл («Мерседес») +0.049.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.089.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.089.
6. Карлос Сайнс («Уильямс») +0.244.
7. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.341.
8. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.411.
9. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») +0.489.
10. Шарль Леклер («Феррари») +0.503.

