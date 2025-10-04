Скидки
Вольф высказался о шансах «Мерседеса» в Сингапуре после 3-го места Расселла в практике

Вольф высказался о шансах «Мерседеса» в Сингапуре после 3-го места Расселла в практике
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о шансах коллектива на Гран-при Сингапура после третьей практики.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049

«Это, безусловно, очень сложная трасса, учитывая, что это уличный трек, где приходится рисковать и проезжать вплотную со стенами. Если сегодня всё продолжится именно так, как было в практике, то мне интересно посмотреть, насколько напряжённой может быть квалификация.

Температура изменится, и условия могут немного варьироваться. При такой плотности между пилотами каждая десятая доля секунды может сказаться сразу на нескольких позициях. Я бы не стал заранее утверждать, что результаты последней практики отображают итог квалификации, но с нашей стороны скажу — мы в игре», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.

«Мы очень близко». Вольф — о продлении контракта с Расселлом
