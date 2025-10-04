Вольф высказался о шансах «Мерседеса» в Сингапуре после 3-го места Расселла в практике
Поделиться
Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о шансах коллектива на Гран-при Сингапура после третьей практики.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049
«Это, безусловно, очень сложная трасса, учитывая, что это уличный трек, где приходится рисковать и проезжать вплотную со стенами. Если сегодня всё продолжится именно так, как было в практике, то мне интересно посмотреть, насколько напряжённой может быть квалификация.
Температура изменится, и условия могут немного варьироваться. При такой плотности между пилотами каждая десятая доля секунды может сказаться сразу на нескольких позициях. Я бы не стал заранее утверждать, что результаты последней практики отображают итог квалификации, но с нашей стороны скажу — мы в игре», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.
Материалы по теме
Комментарии
- 4 октября 2025
-
15:43
-
15:26
-
14:43
-
14:40
-
14:26
-
13:33
-
13:05
-
12:49
-
12:22
-
11:55
-
11:36
-
11:00
-
10:24
-
10:11
-
09:56
-
09:16
-
07:00
- 3 октября 2025
-
23:29
-
23:25
-
22:51
-
22:42
-
21:54
-
21:51
-
20:53
-
20:46
-
19:49
-
19:32
-
19:00
-
18:57
-
17:24
-
17:03
-
17:02
-
16:48
-
16:31
-
16:20