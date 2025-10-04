Вольф высказался о шансах «Мерседеса» в Сингапуре после 3-го места Расселла в практике

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф высказался о шансах коллектива на Гран-при Сингапура после третьей практики.

«Это, безусловно, очень сложная трасса, учитывая, что это уличный трек, где приходится рисковать и проезжать вплотную со стенами. Если сегодня всё продолжится именно так, как было в практике, то мне интересно посмотреть, насколько напряжённой может быть квалификация.

Температура изменится, и условия могут немного варьироваться. При такой плотности между пилотами каждая десятая доля секунды может сказаться сразу на нескольких позициях. Я бы не стал заранее утверждать, что результаты последней практики отображают итог квалификации, но с нашей стороны скажу — мы в игре», — приводит слова Вольфа издание Sky Sports.