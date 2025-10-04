Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Хэмилтон находится под расследованием из-за нарушения в третьей практике ГП Сингапура

Хэмилтон находится под расследованием из-за нарушения в третьей практике ГП Сингапура
Комментарии

40-летний британский гонщик и семикратный чемпион Формулы-1 Льюис Хэмилтон, представляющий команду «Феррари», находится под расследованием стюардов Международной автомобильной федерации (ФИА) за нарушение под красными флагами в третьей практике Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049

Сообщается, что стюарды рассматривают нарушение скоростного режима под действием красного флага, который был вызван новозеландцем Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз»), разбившим свой болид в седьмом повороте.

В районе 13:50 по московскому времени журналисты Sky Sports сообщили о том, что британец пришёл к стюардам для диалога, а вышел от них в 14:36.

Материалы по теме
Вольф высказался о шансах «Мерседеса» в Сингапуре после 3-го места Расселла в практике
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android