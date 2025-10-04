«Ферстаппен в головах пилотов «Макларена». Брандл — о титульной борьбе в Ф-1 в 2025-м

Комментатор Sky Sports и бывший пилот Формулы-1 Мартин Брандл высказался о титульной борьбе в сезоне-2025.

«Нам всем было интересно, были ли успехи «Ред Булл» связаны на последних двух этапах из-за особенностей и низкой прижимной силы, а также низким износом шин, или они действительно улучшили аэродинамику? Мы знаем, насколько хорош Макс. Команда выглядит спокойной и расслабленной, он прекрасно пилотирует. Они, безусловно, модернизировали болид.

Он давно уже говорил, что шансов на чемпионство у него немного. С тех пор многое изменилось в его пользу, но я верю, что теперь он живёт в головах пилотов «Макларена», — сказал Брандл в эфире Sky Sports.