Авто Новости

Стюарды ФИА вынесли решение по нарушению Хэмилтона в третьей практике ГП Сингапура Ф-1

Стюарды ФИА вынесли решение по нарушению Хэмилтона в третьей практике ГП Сингапура Ф-1
Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение не наказывать 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» за инцидент в третьей практике Гран-при Сингапура.

В период действия красного флага, вызванного Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз»), Хэмилтон не сбавил скорость при въезде на пит-лейн. Выслушав Льюиса и представителя команды, а также просмотрев данные о местоположении/видео, хронометраж, телеметрию, командное радио и видеозаписи в автомобиле, стюарды решили не наказывать британца.

Стюарды отметили, что британец мог ехать медленнее, но, поскольку в его пилотаже не было заметно опасных действий для безопасности, было принято решение не наказывать.

Льюис Хэмилтон обсудил с Леклером недопонимание на Гран-при Азербайджана
