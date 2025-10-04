Стюарды ФИА вынесли решение по нарушению Хэмилтона в третьей практике ГП Сингапура Ф-1
Стюарды Международной автомобильной федерации (ФИА) приняли решение не наказывать 40-летнего британского гонщика и семикратного чемпиона Формулы-1 Льюиса Хэмилтона из команды «Феррари» за инцидент в третьей практике Гран-при Сингапура.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Свободная практика 3
04 октября 2025, суббота. 12:30 МСК
Окончено
1
Макс Ферстаппен
Red Bull
1:30.148
2
Оскар Пиастри
McLaren
+0.017
3
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
+0.049
В период действия красного флага, вызванного Лиамом Лоусоном («Рейсинг Буллз»), Хэмилтон не сбавил скорость при въезде на пит-лейн. Выслушав Льюиса и представителя команды, а также просмотрев данные о местоположении/видео, хронометраж, телеметрию, командное радио и видеозаписи в автомобиле, стюарды решили не наказывать британца.
Стюарды отметили, что британец мог ехать медленнее, но, поскольку в его пилотаже не было заметно опасных действий для безопасности, было принято решение не наказывать.
