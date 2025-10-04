Скидки
Авто Новости

Главный механик гаража Макса Ферстаппена перешёл в «Ауди» — The Race

Главный механик команды Формулы-1 «Ред Булл» Мэтт Коллер, работающий с болидом четырёхкратного чемпиона серии Макса Ферстаппена, перешёл в команду «Ауди» (в сезоне-2025 — «Кик-Заубер»), сообщило издание The Race.

Должность, в которой Коллер будет работать в немецком коллективе, не называется. Журналисты говорят, что ключевым фактором в переходе Мэтта в «Ауди» стал бывший спортивный директор «Ред Булл», а ныне руководитель «Кик-Заубера» Джонатан Уитли.

Британец Коллер присоединился к «Ред Булл» в 2015 году. С 2022-го выполнял функции главного механика австрийского коллектива, внеся свой вклад в завоевания каждого титула Ферстаппена.

