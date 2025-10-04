Руководитель «Ред Булл» Мекис: теперь мы хорошо понимаем, в чём были наши ограничения

Руководитель команды Формулы-1 «Ред Булл» Лоран Мекис высказался об улучшении темпа болида команды RB21.

«Пока что это очень хороший шаг вперёд по сравнению с прошлым годом и трассами, конфигурацией которых мы были не так довольны. Хорошо понимаем, в чём заключались ограничения. Ребята смогли добиться от машины большей производительности, и мы вернулись в игру.

Всё равно можем оказаться в квалификации на пятом или шестом месте, поскольку сейчас минимум пять машин находятся в пределах одной десятой. Большая заслуга всех сотрудников на базе, что они смогли изменить ситуацию к лучшему, поскольку у нас был существенный недостаток, который, безусловно, уменьшился», — приводит слова Мекиса издание Sky Sports.

В данный момент в Сингапуре проходит квалификация, онлайн-трансляцию которой ведёт «Чемпионат».