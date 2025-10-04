Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Расселл взял поул на ГП Сингпура Формулы-1, Ферстаппен — второй, Пиастри — третий

В субботу, 4 октября, на городском автодроме «Марина Бей» прошла квалификация 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшее время показал Джордж Расселл («Мерседес»), второй результат у Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Оскар Пиастр («Макларен»).

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.158.

2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.182.

3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.366.

4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.379.

5. Ландо Норрис («Макларен») +0.428.

6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.530.

7. Шарль Леклер («Феррари») +0.626.

8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.688.

9. Оливер Берман («Хаас») +0.710.

10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

После второго сегмента выбыли:

11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:30.141.

12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:30.202.

13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.235.

14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:30.320.

15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:30.353.

После первого сегмента выбыли:

16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:30.820.

17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:30.949.

18. Франко Колапинто («Альпин») — 1:30.982.

19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.989.

20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.261.