Формула-1 — Гран-при Сингапура 2025— результаты квалификации

Расселл взял поул на ГП Сингпура Формулы-1, Ферстаппен — второй, Пиастри — третий
Аудио-версия:
Комментарии

В субботу, 4 октября, на городском автодроме «Марина Бей» прошла квалификация 18-го этапа сезона-2025 Гран-при Сингапура Формулы-1. Лучшее время показал Джордж Расселл («Мерседес»), второй результат у Макса Ферстаппена («Ред Булл»). Третий — Оскар Пиастр («Макларен»).

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:29.158
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.182
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.366

Формула-1. Гран-при Сингапура. Квалификация

1. Джордж Расселл («Мерседес») — 1:29.158.
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0.182.
3. Оскар Пиастри («Макларен») +0.366.
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес») +0.379.
5. Ландо Норрис («Макларен») +0.428.
6. Льюис Хэмилтон («Феррари») +0.530.
7. Шарль Леклер («Феррари») +0.626.
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз») +0.688.
9. Оливер Берман («Хаас») +0.710.
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)

После второго сегмента выбыли:
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер») — 1:30.141.
12. Алекс Албон («Уильямс») — 1:30.202.
13. Карлос Сайнс («Уильямс») — 1:30.235.
14. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз») — 1:30.320.
15. Юки Цунода («Ред Булл») — 1:30.353.

После первого сегмента выбыли:
16. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер») — 1:30.820.
17. Лэнс Стролл («Астон Мартин») — 1:30.949.
18. Франко Колапинто («Альпин») — 1:30.982.
19. Эстебан Окон («Хаас») — 1:30.989.
20. Пьер Гасли («Альпин») — 1:31.261.

