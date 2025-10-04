Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Сингапура

Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Сингапура
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о завоевании поул-позишен на Гран-при Сингапура.

«Здорово быть на поуле. Вчерашний день по разным причинам оказался сложным для нас, поэтому здорово вернуться и добиться такого результата. Завтра нас ждёт трудная с физической точки зрения гонка, но знал, что у машины есть потенциал. Кроме того, Кими [Антонелли] отлично справляется весь уикенд. Многое смог понять благодаря его вчерашней работе. Очень рад быть на поуле.

В прошлые годы Сингапур был ко мне не слишком добр, однако по моей собственной вине. Поул ещё ничего не гарантирует. Это, конечно, преимущество, мне хочется верить, что смогу удержать лидерство, но Ферстаппен очень хорош в стартах и прорывах на внутреннюю траекторию», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android