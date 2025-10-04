Расселл прокомментировал победу в квалификации Гран-при Сингапура

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл высказался о завоевании поул-позишен на Гран-при Сингапура.

«Здорово быть на поуле. Вчерашний день по разным причинам оказался сложным для нас, поэтому здорово вернуться и добиться такого результата. Завтра нас ждёт трудная с физической точки зрения гонка, но знал, что у машины есть потенциал. Кроме того, Кими [Антонелли] отлично справляется весь уикенд. Многое смог понять благодаря его вчерашней работе. Очень рад быть на поуле.

В прошлые годы Сингапур был ко мне не слишком добр, однако по моей собственной вине. Поул ещё ничего не гарантирует. Это, конечно, преимущество, мне хочется верить, что смогу удержать лидерство, но Ферстаппен очень хорош в стартах и прорывах на внутреннюю траекторию», — сказал Расселл в эфире Sky Sports.