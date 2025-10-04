«Ехал еле-еле». Ферстаппен пожаловался на помеху от Норриса в концовке квалификации

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен высказался о своей второй позиции в квалификации Гран-при Сингапура. Ферстаппен отметил, что ему на быстром круге на решающей попытке помешал ехавший перед ним гонщик «Макларена» Ландо Норрис.

«Да, потерял на финальном секторе, так бывает, когда машина, идущая на две секунды впереди, едет еле-еле. Я это запомню. Кто это был? Не Оскар [Пиастри]. Обидно, что так получилось. Если бы не это, думаю, были бы близки к поулу. Квалификация здесь всегда захватывающая.

Конечно, разочарован, что не занял первое место, тем не менее уикенд складывается для нас очень хорошо, машина конкурентоспособна. Так что второе место — очень здорово для нас», — сказал Ферстаппен в эфире Sky Sports.