Пиастри считает, что не мог побороться за поул в Сингапуре

Пилот «Макларена» Оскар Пиастри прокомментировал третью позицию в квалификации Гран-при Сингапура.

«Хотел бы добиться сегодня большего, но не думаю, что у нас были 0,4 секунды, чтобы попасть на поул-позишен. В целом вполне доволен. Пока что уикенд складывается для нас неплохо, мы прогрессируем. Сессия получилось чистой. Это максимум того, что мог бы желать», — сказал Пиастри в эфире Sky Sports.

Напомним, поул-позишен по итогам квалификации занял пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, компанию на первом ряду стартового поля ему составит пилот «Ред Булл», четырёхкратный и действующий чемпион мира Макс Ферстаппен.