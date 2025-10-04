«Они постоянно жалуются». Норрис — о «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о претензиях в свой адрес со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам квалификации Гран-при Сингапура.
«Они вечно жалуются. Жалуются на всё. Это «Ред Булл». Даже не знаю. Я был где-то на три секунды впереди, не могу понять, в чём дело.
Просто не смог собрать круг воедино. Речь о небольших отклонениях от нормы. Конечно, наша машина не в том положении. Мы просто недостаточно быстры, не могли проехать круг на уровне Расселла. Это было за пределами наших возможностей, как и в прошлом году.
Ситуация изменилась, похоже, в эти выходные у всех возникли серьёзные проблемы с передними шинами. Знаем, порой это слабое место нашей машины, а недостаточная поворачиваемость — самый страшный кошмар», — приводит слова Норриса Motorsport.
- 6 октября 2025
-
19:49
-
19:48
-
19:26
-
18:50
-
18:21
-
17:58
-
17:38
-
17:30
-
16:52
-
16:42
-
16:24
-
16:17
-
16:00
-
15:30
-
15:18
-
15:00
-
14:52
-
14:52
-
14:41
-
13:50
-
13:40
-
12:48
-
12:19
-
11:34
-
10:51
-
10:23
-
09:47
-
09:39
-
08:30
-
01:21
-
01:04
-
00:56
- 5 октября 2025
-
23:37
-
23:24
-
22:41