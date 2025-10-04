Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

«Они постоянно жалуются». Норрис — о «Ред Булл»

«Они постоянно жалуются». Норрис — о «Ред Булл»
Аудио-версия:
Комментарии

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о претензиях в свой адрес со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам квалификации Гран-при Сингапура.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:29.158
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.182
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.366

«Они вечно жалуются. Жалуются на всё. Это «Ред Булл». Даже не знаю. Я был где-то на три секунды впереди, не могу понять, в чём дело.

Просто не смог собрать круг воедино. Речь о небольших отклонениях от нормы. Конечно, наша машина не в том положении. Мы просто недостаточно быстры, не могли проехать круг на уровне Расселла. Это было за пределами наших возможностей, как и в прошлом году.

Ситуация изменилась, похоже, в эти выходные у всех возникли серьёзные проблемы с передними шинами. Знаем, порой это слабое место нашей машины, а недостаточная поворачиваемость — самый страшный кошмар», — приводит слова Норриса Motorsport.

Материалы по теме
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android