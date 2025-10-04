«Они постоянно жалуются». Норрис — о «Ред Булл»

Пилот «Макларена» Ландо Норрис высказался о претензиях в свой адрес со стороны пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена по итогам квалификации Гран-при Сингапура.

«Они вечно жалуются. Жалуются на всё. Это «Ред Булл». Даже не знаю. Я был где-то на три секунды впереди, не могу понять, в чём дело.

Просто не смог собрать круг воедино. Речь о небольших отклонениях от нормы. Конечно, наша машина не в том положении. Мы просто недостаточно быстры, не могли проехать круг на уровне Расселла. Это было за пределами наших возможностей, как и в прошлом году.

Ситуация изменилась, похоже, в эти выходные у всех возникли серьёзные проблемы с передними шинами. Знаем, порой это слабое место нашей машины, а недостаточная поворачиваемость — самый страшный кошмар», — приводит слова Норриса Motorsport.