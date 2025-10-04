Скидки
Хэмилтон объяснил проблемы «Феррари» в квалификации Гран-при Сингапура

Семикратный чемпион мира, пилот «Феррари» Льюис Хэмилтон высказался о причинах неудачной квалификации Гран-при Сингапура.

«Мне понравилось. Чувствовал себя уверенно весь уикенд за рулём. В первом сегменте думал, что будем бороться за первые позиции. Нам нужно поработать над нашим планом.

Будем обсуждать в фоновом режиме. Просто нужно обсудить и улучшить процесс. Все работают изо всех сил, нам просто нужно посмотреть, что делают остальные. Пилоты «Мерседеса» выехали первыми, температура шин не упала, они были впереди. Мы ждали, заглушив машину в конце пит-лейна, потеряли пять-шесть градусов, которые трудно вернуть. В третьем сегменте у меня ничего не вышло, потеряли полсекунды только из-за шин. Это обидно, завтра постараюсь выложиться по полной», — приводит слова Хэмилтона Sky Sports.

