Марко: Норрис абсолютно заблокировал Макса. Не могу представить, что намеренно

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко раскритиковал действия пилота «Макларена» Ландо Норриса, который заранее не ушёл с траектории в конце квалификации Гран-при Сингапура и созданным потоком грязного воздуха помешал Максу Ферстаппену.

«Всё было очень плотно, как мы и ожидали. Но поступок Норриса просто непостижим. Он абсолютно заблокировал Макса в двух финальных поворотах. Норрис ничего там не мог достичь, поэтому этого не могу понять. Надеюсь, он просто не смотрел в свои зеркала. Не могу представить, что это сделано намеренно», — приводит слова Марко GPBlog со ссылкой на Sky Sports.

