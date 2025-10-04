Албон и Сайнс исключены из протоколов квалификации из-за несоответствий регламенту DRS

Болиды пилотов «Уильямса» Алекса Албона и Карлоса Сайнса не прошли технические проверки по итогам квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1. Во время технической инспекции судьи установили, что на обеих машинах конструктивные элементы не соответствуют регламенту DRS: отверстия для подвижного элемента крыла с обеих сторон оказались шире, чем разрешённые правилами 85 мм.

После разбирательства, стюарды приняли решение дисквалифицировать обоих пилотов из протоколов квалификации Гран-при Сингапура.

В субботней квалификации Албон показал 12-й результат, а Сайнс стал 13-м. Однако теперь им предстоит стартовать из хвоста пелотона.

Поул-позишен завоевал бывший гонщик «Уильямса», ныне лидер «Мерседеса», Джордж Расселл.