«Видели подобное в Канаде и Баку». Стелла — о неудаче «Макларена» в квалификации

«Видели подобное в Канаде и Баку». Стелла — о неудаче «Макларена» в квалификации
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла высказался об итогах квалификации Гран-при Сингапура, которую Оскар Пиастри закончил на третьей позиции, а Ландо Норрис — на пятой.

«Вышли на квалификацию, чтобы завоевать поул-позишен, но сейчас видим, у нас много торможений, неровностей. Мы видели это в Канаде и Баку, а также сегодня, теперь видим, что на этой трассе другие машины конкурентоспособны. Однако у нас всё ещё хорошая позиция для завтрашней гонки», — приводит слова Стеллы Sky Sports.

Напомним, поул-позишен по итогам квалификации завоевал пилот «Мерседеса» Джордж Расселл, вторым стал действующий и четырёхкратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

