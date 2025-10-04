В «Уильямсе» отреагировали на дисквалификацию обоих гонщиков

Руководитель «Уильямса» Джеймс Ваулз выступил с заявлением, в котором прокомментировал исключение Алекса Албона и Карлоса Сайнса из протокола квалификации Гран-при Сингапура Формулы-1 из-за несоответствия их машин техническому регламенту.

«Во время технической инспекции ФИА отверстия для DRS на обоих машинах не прошли проверку. В результате Алекс и Карлос были дисквалифицированы по итогам квалификации. Это расстраивает команду, мы незамедлительно организовали расследование, чтобы понять, как такое произошло.

Абсолютно не стремились получить преимущество, задние антикрылья проходили наши внутренние проверки ранее по ходу дня. Однако значение имеет лишь одно измерение, поэтому абсолютно принимаем вердикт ФИА. Наша машина способна набрать очки в этот уикенд, сделаем всё возможное, чтобы побороться при старте с конца решётки. Незамедлительно проверим наши рабочие процедуры, чтобы такого больше никогда не случилось», — приводит слова Ваулза пресс-служба «Уильямса».