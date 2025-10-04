Судьи объяснили, почему пилоты Ф-1 не нарушили правил, улучшив время под жёлтым флагом

Пилот «Кик-Заубера» Габриэл Бортолето, его напарник Нико Хюлькенберг и пилот «Ред Булл» Юки Цунода избежали наказания за то, что что недостаточно сбросили скорость в зоне действия жёлтых флагов после остановки на трассе Пьера Гасли в конце первого сегмента квалификации Гран-при Сингапура.

Как выяснилось после рассмотрения обстоятельств дела, все трое достаточно замедлились, в их действиях не было нарушений.

Кроме того, стюарды рассматривали схожее нарушение от пилота «Мерседеса» Джорджа Расселла, но также пришли к выводу, что обладатель поула Гран-при Сингапура достаточно замедлился под жёлтыми флагами.