Леклер: нам не нужно искать оправдания, мы должны выступать лучше

Пилот «Феррари» Шарль Леклер высказался об итогах квалификации Гран-при Сингапура.

«Это был очень трудный уикенд. Первая тренировка прошла хорошо, мы шли даже довольно быстро. После этого нам пришлось внести некоторые изменения в машину, а затем, начиная со второй тренировки, возникли серьёзные проблемы.

Всегда есть объяснение, однако в конечном итоге их недостаточно. Когда такая команда, как «Мерседес», которая на бумаге должна испытывать трудности в ​​жару на такой трассе, выводит её на поул, не стоит искать оправдания, мы должны выступить лучше. Не знаю, что ещё сказать. Мне очень жаль, выложился на полную, но машиной было очень трудно управлять», — приводит слова Леклера FormulaPassion.