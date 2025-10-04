Скидки
Предварительная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1

Предварительная стартовая решётка Гран-при Сингапура Формулы-1
Комментарии

Предлагаем вашему вниманию предварительную стартовую решётку гонки Гран-при Сингапура Формулы-1. Воскресная гонка Ф-1 в Синагпуре должна стартовать в 15:00 мск.

В сравнении с финальным протоколом квалификации произошли изменения — обе машины «Уильямса» были исключены из протокола квалификации из-за нарушения технического регламента.

Формула-1. Гран-при Сингапура. Предварительная стартовая решётка

1. Джордж Расселл («Мерседес»)
2. Макс Ферстаппен («Ред Булл»)
3. Оскар Пиастри («Макларен»)
4. Андреа Кими Антонелли («Мерседес»)
5. Ландо Норрис («Макларен»)
6. Льюис Хэмилтон («Феррари»)
7. Шарль Леклер («Феррари»)
8. Исак Хаджар («Рейсинг Буллз»)
9. Оливер Берман («Хаас»)
10. Фернандо Алонсо («Астон Мартин»)
11. Нико Хюлькенберг («Кик-Заубер»)
12. Лиам Лоусон («Рейсинг Буллз»)
13. Юки Цунода («Ред Булл»)
14. Габриэл Бортолето («Кик-Заубер»)
15. Лэнс Стролл («Астон Мартин»)
16. Франко Колапинто («Альпин»)
17. Эстебан Окон («Хаас»)
18. Пьер Гасли («Альпин»)
19. Карлос Сайнс («Уильямс»).
20. Алекс Албон («Уильямс»)

