Дамир Идиятулин и Сергей Ермаков – победители квалификации Кубка России по дрифту

Территория стадиона «Ростов Арена» второй раз в 2025 году превратилась в гоночную трассу. Если в апреле площадка принимала первый этап Открытого чемпионата РДС (RDS Open), то в октябрьский уик-энд стала местом проведения Кубка России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС». Формат турнира подразумевает, что в Ростове-на-Дону собираются сильнейшие представители Гран-При Российской Дрифт Серии (RDS GP) и чемпионата RDS Open, которые в равных условиях определяют лучшего из лучших и этим сражением подводят итог летнему сезону «большого дрифта».

Квалификация в субботу оказалась невероятно плотной, поскольку сразу 24 пилота из 31 участника стали членами неформального, но почётного «клуба 90+». Особенно приятно, что высокие результаты показали не только представители RDS GP, но и спортсмены «второго дивизиона» RDS Open. Некоторым удалось превзойти по результатам своих более опытных коллег на куда более мощных автомобилях.

В подгруппе A для участников RDS GP сразу двое показали максимальный 100-балльный результат. Первым эту отметку покорил Георгий Чивчян (Takayama Forward Auto), однако затем технические проблемы не позволили ему выйти на старт второй попытки. Из-за этого четырёхкратный чемпион РДС и действующий обладатель Кубка России по дрифту быстро лишился первой строчки в квалификационных протоколах. Опередил Чивчяна и одержал уверенную победу в квалификации Дамир Идиятулин — пилот Fresh Racing в первой попытке набрал 90,5 баллов, а во второй показал идеальный проезд на 100 баллов. Тройку лидеров замкнул Тимофей Добровольский (Takayama Forward Auto), который показал 99,5 баллов.

Фото: RDS

«На площадках мы нечасто ездим — я давно хотел покатать в таких условиях, поэтому постарался настроить себя на позитив и вроде бы получилось. В Ростов-на-Дону мы приехали для зрителей: показать красивые заезды, чтобы зрители кайфовали — это основная задача для нас», — отметил Дамир Идиятулин.

Менее 90 баллов в квалификации в подгруппе пилотов RDS GP набрал только представитель «LECAR Одержимые Моторспорт» Владислав Попов, отметившийся проездом на 89,5 баллов. При этом его брат Илья Попов участия в сессии не принял, поскольку команда не смогла восстановить автомобиль после аварии в пятничных тренировках.

Лидером квалификации подгруппы Б, в которой заявлены пилоты RDS Open, лучший результат показал представитель STAR PЁR STARS AIMOL Сергей Ермаков с проездом на 99 баллов. Второе место в квалификации занял пилот «ТрансПарк» Михаил Давидянц с результатом 98,5 баллов, а третье — Никита Мигаль (Fresh Racing) с проездом на 97 баллов. Шесть пилотов RDS Open не попали в «клуб 90+», однако их проезды были результативными, что гарантировало спортсменам участие в парных заездах ТОП-32.

Фото: RDS

«В прошлом году я сюда приехал споттером Сергея Кузнецова, а в этом году меня позвали ехать Кубок России по дрифту «TEBOIL Суперфинал РДС» за команду STAR PЁR STARS AIMOL. Конечно, я хочу себя показать и продемонстрировать, как я могу ездить, чтобы меня заметили. Настрой позитивный. Первый проезд хотел сделать аккуратным, ничего не придумывал и проехал на 94 балла, а потом просто единственную ошибку исправил и всё — заработал себе 99 баллов и с ними победу в квалификации», — рассказал Сергей Ермаков.

Кубок России «TEBOIL Суперфинал РДС». Участники парных заездов ТОП-32:

Дамир Идиятулин — bye run

Данила Воробьёв — Сергей Давидадзе

Тимофей Добровольский — Денис Мигаль

Сергей Кузнецов — Арсений Варавин

Антон Козлов — Михаил Давидянц

Данила Скоробогатов — Валерий Богочаров

Анатолий Кизин — Фёдор Воробьёв

Максим Гроссман — Мохьмад Исаев

Евгений Лосев — Сергей Ермаков

Григорий Гусев — Артур Зелёный

Артём Шабанов — Никита Мигаль

Роман Тиводар — Сергей Корнеев

Георгий Чивчян — Владислав Попов

Аркадий Цареградцев — Руслан Арефьев.