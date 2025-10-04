Цунода: хотелось бы большей стабильности от машины

Японский гонщик «Ред Булл» Юки Цунода высказался об итогах квалификации Гран-при Сингапура.

«Сегодняшняя квалификация была не моей. Были серьёзные проблемы со сцеплением от первого до второго сегмента. Показалось, что сцепление сегодня работало хуже по сравнению со вчерашними первой и второй тренировками, где его практически не чувствовал. Обидно.

С другой стороны, наш темп определённо лучше, чем перед Баку, по крайней мере, уже прогресс. Уверенность в себе по-прежнему есть, но хотелось бы большей стабильности от машины. Просто сегодня показалось, что шины так и не включились в работу по-настоящему. Завтра новый день. Хотя и обидно, что придётся стартовать довольно далеко, надеюсь, что мы сможем заработать очки, это моя цель», — приводит слова Цуноды пресс-служба команды.