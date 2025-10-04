Скидки
«Неприемлемо». Баньяя — о неудачном выступлении на Гран-при Индонезии

Итальянский гонщик MotoGP Франческо Баньяя остался недоволен работой команды на Гран-при Индонезии.

«Единственное хорошее — провёл лучшие выходные из возможных в Мотеги, поэтому прекрасно знаю, что с тем потенциалом, который там показал, мне нечего доказывать. То, что произошло сегодня, было вне моего контроля, выложился на полную, как и всегда. У меня были неконтролируемые движения, иногда отпускал газ, иногда оставался без тормозов, это опасно. Мы знаем, как реагировать, но то, что произошло сегодня, неприемлемо. Поговорю об этом в боксах.

Это неприемлемо с технической точки зрения. Ошибка на пит-стопах? Что-то случилось, потому что несколько дней назад я выигрывал спринт в Мотеги с отставанием в два дюйма после установления квалификационного рекорда, а сегодня делаю такое. Это невозможно», — приводит слова Баньяйи FormulaPassion.

