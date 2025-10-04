Антонелли: у нас были шансы на поул-позишен

Пилот «Мерседеса» Андреа Кими Антонелли высказался о четвёртом месте в квалификации Гран-при Сингапура.

«Немного разочарован, что закончил день на четвёртом месте. У меня была хорошая третья попытка, показал хорошие круги в первом и во втором сегментах. К сожалению, в третьем сегменте всё сложилось не совсем удачно, поскольку слишком сильно атаковал на обоих кругах. Потерял значительную часть времени круга, это расстраивает. Обидно, думаю, у нас были реальные шансы на поул-позишен, по крайней мере, на первый ряд. Рад, что мне удалось быстро набрать скорость на трассе, на которой я никогда раньше не ездил, это, безусловно, нечто большее, чем наш итоговый результат.

В гонке есть несколько неизвестных моментов. Немногим машинам удалось пройти репрезентативную длинную дистанцию, знаем, насколько важны темп и контроль шин в завтрашней гонке. Начиная с четвёртого места, у нас есть возможность побороться за подиум, если у нас будет хороший гоночный темп. Надеюсь, сможем добиться хорошего результата», — приводит слова Антонелли пресс-служба команды.