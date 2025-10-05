«У нас был неудачный день». Хаджар — о восьмом месте в квалификации

Пилот «Рейсинг Буллз» Исак Хаджар высказался о своей квалификации Гран-при Сингапура, которую он закончил на восьмой позиции.

«У нас был неудачный день. Приятно, что вновь удалось побороться в финале квалификации, но жаль, что не удалось полностью раскрыть потенциал машины. Сегодня я впервые прошёл в финал, сэкономив два новых комплекта мягких шин.

Я сильно атаковал на последнем круге квалификации и чувствовал, что круг получается отличным, но сам ошибся в восьмом повороте, так что могу злиться только на себя. К сожалению, я стартую с грязной стороны стартового поля. Впереди очень быстрые машины, обгонять на этой трассе довольно сложно, но я буду бороться и постараюсь заработать очки», — приводит слова Хаджара пресс-служба команды.