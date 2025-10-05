Скидки
Колапинто оценил своё 18-е место в квалификации

Колапинто оценил своё 18-е место в квалификации
Пилот «Альпин» Франко Колапинто высказался о своей квалификации Гран-при Сингапура, которую он закончил на 18-й позиции.

«Конечно, это не тот результат, которого мы хотели добиться. Но мы можем быть довольны тем, как вела себя машина, и как команда смогла улучшить её скорость от сессии к сессии. В квалификации машина вела себя гораздо лучше, чем на тренировках. нам нужно перенести это ощущение обратно в гонку.

Я считаю, что мы могли добиться большего. Результаты не отражают наш прогресс по ходу уик-энда. Мы могли занять более высокие позиции на старте, если бы я лучше проехал свою попытку и смог избежать трафика. Завтра будет долгая и сложная гонка, в которой будет сложно обгонять. Нужно решить, как максимально эффективно использовать стратегию и попробовать отыграться», — приводит слова Колапинто пресс-служба команды.

