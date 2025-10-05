Гасли объяснил свои технические проблемы в квалификации

Пилот «Альпин» Пьер Гасли высказался о своей квалификации Гран-при Сингапура, которую он закончил на последней позиции после технических проблем.

«Сегодня мне нечего сказать, не сумел закончить последний круг из-за остановки на трассе в 11-м повороте. Команда подозревает неисправность системы смазки, они обязательно со всём разберутся. В тот момент было очень обидно, что не смог завершить круг, но и без этого мы вряд ли бы прошли дальше.

Это был сложный день. Однако его нужно оставить позади и двигаться дальше. Как всегда мы сделаем всё возможное. Нужно посмотреть, будет ли шанс добиться большего в гонке», — приводит слова Гасли пресс-служба команды.