Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Баттон: победа Хэмилтона над Леклером в квалификации Сингапура — большой успех

Баттон: победа Хэмилтона над Леклером в квалификации Сингапура — большой успех
Комментарии

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009, а ныне эксперт Дженсон Баттон высказался о победе семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона над напарником по «Феррари» Шарлем Леклером в квалификации Гран-при Сингапура. Льюис показал шестое время, Шарль — седьмое.

Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:29.158
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.182
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.366

«Отставая на 0,15 с. от «Макларена» [Ландо Норриса], обычно в «Феррари» говорят: «У нас был очень хороший темп в квалификации». Но дело в том, что в Сингапуре появились и другие машины, которые тоже вмешались в борьбу, а для Льюиса сейчас важно брать хоть маленькие победы. Этот год для него выдался непростым, и победа над Шарлем в квалификации, я считаю, это большой успех. Это действительно важно и имеет значение для его дальнейшего развития», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.

Материалы по теме
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре
«Макларен» или Ферстаппен? Расселл! Неожиданный итог квалификации Ф-1 в Сингапуре
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android