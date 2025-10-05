Баттон: победа Хэмилтона над Леклером в квалификации Сингапура — большой успех
Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009, а ныне эксперт Дженсон Баттон высказался о победе семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона над напарником по «Феррари» Шарлем Леклером в квалификации Гран-при Сингапура. Льюис показал шестое время, Шарль — седьмое.
Формула-1 2025. Этап 18, Сингапур, Сингапур
Гран-при Сингапура. Квалификация
04 октября 2025, суббота. 16:00 МСК
Окончено
1
Джордж Расселл
Mercedes AMG F1
1:29.158
2
Макс Ферстаппен
Red Bull
+0.182
3
Оскар Пиастри
McLaren
+0.366
«Отставая на 0,15 с. от «Макларена» [Ландо Норриса], обычно в «Феррари» говорят: «У нас был очень хороший темп в квалификации». Но дело в том, что в Сингапуре появились и другие машины, которые тоже вмешались в борьбу, а для Льюиса сейчас важно брать хоть маленькие победы. Этот год для него выдался непростым, и победа над Шарлем в квалификации, я считаю, это большой успех. Это действительно важно и имеет значение для его дальнейшего развития», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.
