Баттон: победа Хэмилтона над Леклером в квалификации Сингапура — большой успех

Чемпион Формулы-1 в сезоне-2009, а ныне эксперт Дженсон Баттон высказался о победе семикратного обладателя титула Льюиса Хэмилтона над напарником по «Феррари» Шарлем Леклером в квалификации Гран-при Сингапура. Льюис показал шестое время, Шарль — седьмое.

«Отставая на 0,15 с. от «Макларена» [Ландо Норриса], обычно в «Феррари» говорят: «У нас был очень хороший темп в квалификации». Но дело в том, что в Сингапуре появились и другие машины, которые тоже вмешались в борьбу, а для Льюиса сейчас важно брать хоть маленькие победы. Этот год для него выдался непростым, и победа над Шарлем в квалификации, я считаю, это большой успех. Это действительно важно и имеет значение для его дальнейшего развития», — сказал Баттон в эфире Sky Sports.