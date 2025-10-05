Скидки
Фото: фаворит ГП Индонезии Бедзекки вынес Марка Маркеса на старте основной гонки

Аудио-версия:
Комментарии

В эти минуты в Мандалике проходит основная гонка 18-го этапа Гран-при Индонезии MotoGP. На старте гонки итальянский мотогонщик «Априльи» Марко Бедзекки, являющийся фаворитом этапа после завоевания поула и победы в спринте, вынес семикратного чемпиона Марка Маркеса («Дукати»).

MotoGP 2025. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Основная гонка
05 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Фермин Альдегер
Ducati
41:07.651
2
Педро Акоста
KTM
+6.987
3
Алекс Маркес
Ducati
+7.896

Фото: Кадр из трансляции

Бедзекки повторил свой провальный старт в субботнем спринте и с первого места откатился на восьмое. Совершая прорыв по ходу первого круга, итальянец в погоне за испанцем ошибся и стал отлавливать свой мотоцикл, из-за чего он задел заднюю часть байка Маркеса. После этого оба гонщика вылетели в гравий.

Фото: Кадр из трансляции

Маркес долго не поднимался, а после того, как к нему подошла медицинская бригада, он не смог поднять правую руку, попросив врача снять с него шлем. Именно с правым плечом у испанца с 2020 года были проблемы.

