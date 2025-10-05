20-летний дебютант Альдегер выиграл ГП Индонезии MotoGP, Марк Маркес сломал руку

В воскресенье, 5 октября, в Мандалике состоялась основная гонка 18-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Индонезии MotoGP. Победу одержал 20-летний испанский дебютант серии Фермин Альдегер («Дукати»).
На старте гонки обладатель поула Марко Бедзекки («Априлья») ошибся, а позже вынес Марка Маркеса («Дукати»). Позже стало известно, что Маркес сломал правую руку.
Этим воспользовался Альдегер, который и создал отрыв, пока сзади находящиеся пилоты сражались за места на подиуме.
MotoGP. Гран-при Индонезии. Гонка
1. Фермин Альдегер («Дукати») — 27 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +6.987.
3. Алекс Маркес («Дукати») +7.896.
4. Брэд Биндер («КТМ») +8.901.
5. Лука Марини («Хонда») +9.129.
6. Рауль Фернандес («Априлья») +9.709.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +9.894.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +10.087.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10.350.
10. Алекс Ринс («Ямаха») +13.223.
- 5 октября 2025
-
10:51
-
10:45
-
10:44
-
10:11
-
09:50
-
09:00
-
00:56
-
00:53
-
00:50
- 4 октября 2025
-
23:57
-
23:53
-
23:00
-
22:57
-
22:51
-
21:52
-
20:52
-
20:51
-
20:47
-
19:58
-
19:50
-
19:40
-
19:30
-
19:19
-
18:54
-
17:51
-
17:44
-
17:37
-
17:34
-
17:10
-
16:04
-
16:00
-
15:43
-
15:26
-
14:43
-
14:40