20-летний дебютант Альдегер выиграл ГП Индонезии MotoGP, Марк Маркес сломал руку

В воскресенье, 5 октября, в Мандалике состоялась основная гонка 18-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Индонезии MotoGP. Победу одержал 20-летний испанский дебютант серии Фермин Альдегер («Дукати»).

На старте гонки обладатель поула Марко Бедзекки («Априлья») ошибся, а позже вынес Марка Маркеса («Дукати»). Позже стало известно, что Маркес сломал правую руку.

Этим воспользовался Альдегер, который и создал отрыв, пока сзади находящиеся пилоты сражались за места на подиуме.

MotoGP. Гран-при Индонезии. Гонка

1. Фермин Альдегер («Дукати») — 27 кругов.

2. Педро Акоста («КТМ») +6.987.

3. Алекс Маркес («Дукати») +7.896.

4. Брэд Биндер («КТМ») +8.901.

5. Лука Марини («Хонда») +9.129.

6. Рауль Фернандес («Априлья») +9.709.

7. Фабио Куартараро («Ямаха») +9.894.

8. Франко Морбиделли («Дукати») +10.087.

9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10.350.

10. Алекс Ринс («Ямаха») +13.223.