MotoGP — Гран-при Индонезии — гонка — результаты

20-летний дебютант Альдегер выиграл ГП Индонезии MotoGP, Марк Маркес сломал руку
Аудио-версия:
Комментарии

В воскресенье, 5 октября, в Мандалике состоялась основная гонка 18-го этапа в сезоне-2025 Гран-при Индонезии MotoGP. Победу одержал 20-летний испанский дебютант серии Фермин Альдегер («Дукати»).

На старте гонки обладатель поула Марко Бедзекки («Априлья») ошибся, а позже вынес Марка Маркеса («Дукати»). Позже стало известно, что Маркес сломал правую руку.

Этим воспользовался Альдегер, который и создал отрыв, пока сзади находящиеся пилоты сражались за места на подиуме.

MotoGP 2025. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Основная гонка
05 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Фермин Альдегер
Ducati
41:07.651
2
Педро Акоста
KTM
+6.987
3
Алекс Маркес
Ducati
+7.896

MotoGP. Гран-при Индонезии. Гонка

1. Фермин Альдегер («Дукати») — 27 кругов.
2. Педро Акоста («КТМ») +6.987.
3. Алекс Маркес («Дукати») +7.896.
4. Брэд Биндер («КТМ») +8.901.
5. Лука Марини («Хонда») +9.129.
6. Рауль Фернандес («Априлья») +9.709.
7. Фабио Куартараро («Ямаха») +9.894.
8. Франко Морбиделли («Дукати») +10.087.
9. Фабио Ди Джаннантонио («Дукати») +10.350.
10. Алекс Ринс («Ямаха») +13.223.

