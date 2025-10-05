Семикратный чемпион Марк Маркес сломал правую руку на Гран-при Индонезии
32-летний звёздный испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес получил перелом правой руки во время основной гонки Гран-при Индонезии, о чём сообщил руководитель «Дукати» Давиде Тардоцци.
MotoGP 2025. Этап 18, Мандалика, Индонезия
Гран-при Индонезии. Основная гонка
05 октября 2025, воскресенье. 10:00 МСК
Окончено
1
Фермин Альдегер
Ducati
41:07.651
2
Педро Акоста
KTM
+6.987
3
Алекс Маркес
Ducati
+7.896
Маркес получил травму из-за итальянского мотогонщика Марко Бедзекки («Априлья»), который допустил ошибку и вынес семикратного чемпиона на старте гонки в Мандалике. Врач серии MotoGP сообщил, что испанцу будет проведена компьютерная томография для того, чтобы выяснить вопрос о необходимости операции.
Отметим, что именно с плечом правой руки долгое время с 2020 года мучался испанец, пережив не одну операцию.
