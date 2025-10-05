Семикратный чемпион Марк Маркес сломал правую руку на Гран-при Индонезии

32-летний звёздный испанский мотогонщик и семикратный чемпион серии MotoGP Марк Маркес получил перелом правой руки во время основной гонки Гран-при Индонезии, о чём сообщил руководитель «Дукати» Давиде Тардоцци.

Маркес получил травму из-за итальянского мотогонщика Марко Бедзекки («Априлья»), который допустил ошибку и вынес семикратного чемпиона на старте гонки в Мандалике. Врач серии MotoGP сообщил, что испанцу будет проведена компьютерная томография для того, чтобы выяснить вопрос о необходимости операции.

Отметим, что именно с плечом правой руки долгое время с 2020 года мучался испанец, пережив не одну операцию.